CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
IHAAW175846-ASA/22-12-2016 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç.
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IHAAW175846-ASA/22-12-2016 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliğinden" sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 22.12.2016 17:58:46 TSI NNNN
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