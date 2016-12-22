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  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, ‘terör örgütü üyeliğinden’ sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

IHAAW175846-ASA/22-12-2016 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç.

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IHAAW175846-ASA/22-12-2016 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliğinden" sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 22.12.2016 17:58:46 TSI NNNN

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