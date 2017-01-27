CHP Gençlik Kolları üyesine yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, olayın siyasi bir boyutunun olmadığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlatan Gayrettepe Asayiş Büro ekipleri akşam saatlerinde bir şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin arandığı kaydedilirken ilk belirlemelere göre olayın siyasi boyutunun olmadığı, gözaltına alınan şahsın M.D. ile arkadaşlıklarının bulunduğu kaydedildi.