CHP Bilecik İl Teşkilatı Uğur Mumcu’yu andı

BİLECİK (İHA) – CHP Bilecik İl Teşkilatı 24 Ocak 1993 tarihinde gerçekleştirilen bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu andı.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk ve partililer katıldı. Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılırken, İl Eğitim Sekreteri ve Parti Okulu İl Koordinatörü Gönül Şahin Uğur Mumcu'yu anlatan bir konuşma yaptı. Ardından ilk olarak CHP Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan yaptığı konuşmasında, "Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, emeğe değer veren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te otomobiline konan bir bomba sonucu hain bir şekilde katledilmiştir. Bizde onu ölüm yıl dönümünde, ülkemizin şu anda geçtiği kötü süreçte kendisini özlemle, saygıyla, rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Atatürk ilke ve inkılaplarının sonsuz savunucusuydu"

CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar Uğur Mumcu'yu birkaç kelimeyle anmanın mümkün olmadığını belirtti. Yaşar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yazdığı her kitaplarında, makalelerinde, köşe yazılarında hiçbir zaman laf olsun diyerek yazı yazmayan, yazdığı tüm yazıları belgeli olarak araştırmaya dayalı yazılarıyla Türkiye kamuoyunu bilgilendirme noktasında çok önemli katkıları olmuştur. Bir kere cumhuriyetçiydi. Demokrasiden hiç ödün vermeyen bir insandı. Atatürk ilke ve inkılaplarının sonsuz savunucusuydu. Uğur Mumcu tarikat örgütlenmelerinde çok dikkat çekmek istedi, bunda da başarılı oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu tarikat örgütlenmelerinin ne denli büyük boyutlarda olduğunu 15 Temmuz gecesi hep birlikte yaşadık. Tarikat örgütlenmelerinin devletin demokrasisine cumhuriyetine karşı bir hareket olarak görmüştü o zaman ve bunları belgeleriyle ortaya koymuştu. Onlarca tehdit alıyordu fakat o yılmadı. Yılmadığı gibi kalemini de hiçbir zaman satmadı. Ruhu şad olsun, onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün birde çok önemli bir polis şefimiz katledildi. Gaffar Okan'ı da anmadan geçemeyeceğim ona da rahmet diliyorum."

"Türkiye olarak Uğur'suz günler yaşıyoruz"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, "24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'yu kaybettik. 24 Ocak 1991 yılında halk tarafından, teşkilatı tarafından çok sevilen düzenlenen bir katliam sebebiyle Gaffar Okan'ı kaybettik. 24 Ocak 2002'de partimizin değişik kademelerinde görev yapmış, milletvekilliği yapmış İsmail Cem'i kaybettik" ifadelerini kullanarak 24 Ocak'ın Türkiye'nin üç büyük değerini kaybettiği gün olduğunu belirtti. Tüzün, "24 Ocak sadece Türkiye'de aydınlık demokratik, laik demokratik, cumhuriyetin savunucusu olan bu değerleri kaybetmekle kalmadık. Bugün 24 Ocak 2017 tarihinde ise Türkiye'nin geleceği noktasında bir değerlendirme yapmak süreciyle karşı karşıyayız. Türkiye olarak Uğur'suz günler yaşıyoruz. Uğur Mumcu'nun olmadığı kadar da Uğur'suz günler yaşıyoruz. Bugünleri bu ülkenin aydınlık geleceğine her zaman ön planda tutmuş sizin gibi değerli insanlarla tekrar aşacağımızı bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Uğur Mumcu'nun yaptıklarını hepimiz biliyoruz ama sorgulanması gereken bir konu daha var. Tam 24 yıldır bugüne kadarki siyasi iktidarların hala faillerinin yakalanmaması bir Cumhuriyetin ışığı altında yaşayan insan olarak beni gerçekten çok üzmektedir. Uğur Mumcu, Gaffar Okan, İsmail Cem'i çok özledik. Saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun babası hakkında yazdığı mektubu okurken, parti üyeleri "Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi" isimli oratoryo gösterisiyle duygu dolu anlar yaşandı. Anma programı Uğur Mumcu anısına, adına söylenen şarkıların hep bir ağızdan söylenmesi ile son buldu.