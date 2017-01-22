Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla "ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Eskişehir'de bir otelde düzenlenen etkinlikte, birçok dalda ödüller verildi. Yılın siyasetçisi dalında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, basın dalında Hürriyet Gazetesi'nden Yalçın Bayer, Bloombergh TV'den Alper Ateş, Star TV'den Nazlı Çelik, bilim dalında Prof. Dr. Şahin Koçak, hukuk dalında Celal Ülgen, Sibel Önder, Hüseyin Özbek, sanat dalında Berna Kafkas, Ali Rıza Tekin, Meryem Biçerli, Soner Erdoğmuş, Adem Yücel, demokrasi dalında Cumhuriyet gazetesinden Musa Kart, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Güray Tekin Öz, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Hakan Karasinir, Şenol Buran, çevre ve kent dalında Cengiz Türe, Halit Gürsoy, spor dalında Gülsena Karakuyulu, Busenur Sevük, Ruud Boffin, emek dalında Gökhan Durmuş, Siirt'deki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler temsilen Bengin Kılınç, Fikri Özdemir Suat Başaraner ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi'nde ödüllerini aldı.

Gerçekleşen törende "yılın sanatçısı" ödülüne Gülriz Sururi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Türkiye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker "yaşam boyu başarı" ödülüne layık görülerek, ödülleri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından verdi.

"Bu coğrafyada bizlerin ödüle layık görülmesi sadece sizin büyüklüğünüzdür"

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ömürlerini cumhuriyet davasına adamış nice cumhuriyet savaşçıları olduğunu ifade etti Tezcan, "Ödüle layık olan çok büyük devrimciler var Anadolu topraklarında. Ödüle layık olan yaşamının tümünü, gençlik, yaşlılık demeden cumhuriyet davasına adamış nice cumhuriyet savaşçıları var onların olduğu bu coğrafyada bizlerin ödüle layık görülmesi sadece sizin büyüklüğünüzdür. Yoksa bizim o ödüle gerçekten layık olduğumuzdan değildir bunun biliyorum" şeklinde konuştu.

Gazeteci Nazlı Çelik ise meslek büyüğümüzün adını taşıyan ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Araştırmacı gazeteci denilince ilk akla gelen ilk isimdi. Evinin önünde o kanlı pusuda, bu pusuyu kuranlar ve saldırganlar, hainler amaçlarına ulaştıklarını sanıyorlar ama asla ulaşmadılar. O karlı sokaktaki sabahta, bu korkunç kara sabahta ben henüz 16 yaşındaydım. Şimdi gerçeklerin arkasından, peşinden giden, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan ve gerçekleri izleyiciye aktarmaya çalışan bir gazeteciyim. Diyeceğim şu ki Uğur Mumcu'yu kaybettik ama arkasından onlarcası geliyor. O yüzden bugün Uğur Mumcu'nın adını taşıyan, meslek büyüğümüzün adını taşıyan ödülü almaktan da büyük gurur duydum. Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.