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CEV Challenge Avrupa Kupası

CEV Challenge Avrupa Kupası

CEV Challenge Avrupa Kupası'nda Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

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CEV Challenge Avrupa Kupası'nda Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Miklos Horvath, Zdravko Jasıka

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Sinem Barut, Mia Jerkov, Jana Kulan, Seda Türkkan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Kestirengöz, Ceren Çınar, Gözde Dal, (Buse Kayacan, Hande Şahbaz)

Olympiakos: Christodoulou, Aikaterina Giota, Saskia Hippe, Georgia Lamprousi, Ana Lazerevic, Nadzeya Malasai, Evgenia Tsima, Areti Teza, Konstantina Vlachaki, Emmanouilidou, Eirini Kokkinaki, (Areta Konomi)

Setler: (20-25, 24-26, 25-15, 25-19, 9-15)

Süre: 119 dakika (24-29-23-27-16)

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