Çetin’den engellilere akülü elektrikli sandalye

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'ne İmamoğlu ilçesi ve Topalak Mahallesi'nden katılarak, akülü sandalye talep eden engellilere sahip çıktı. Başkan Çetin, engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halk gününde, kendisinden akülü tekerlekli sandalye talep eden iki vatandaşın isteğini yerine getirdi.

İmamoğlu ilçesi ve Çukurova'nın Topalak Mahallesi'nden gelerek, akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bülent Karaca ile fizik tedavide olduğu için gelemeyen Cuma Harput'un babasına, akülü tekerlekli sandalyeleri Başkan Çetin teslim etti. Akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı için destek veren hayırsever iş adamı Ayhan Sağay'ın da bulunduğu buluşmada, engelli vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Başkan Çetin, insana dokunabilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Ayhan Sağay'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sağay da, hayatın dayanışma ile anlamlandığını vurgulayarak, tüm vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu.