Cerablus’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi başka

Suriyelilere Türkiye'nin kapılarını açan ve uluslararası arenada onları yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta bir başka seviliyor. Kentteki hastanenin girişine resmi çerçeveletilip asılan Erdoğan'a, çocuklardan kadın ve yaşlılara kadar herkes sloganlarla sevgisini gösteriyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 2 buçuk yıllık DEAŞ esaretinden ve baskısından kurtarılan Cerablus'ta yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir başka seviyor. Türkiye'nin elektrik enerjisinden su ve sağlığa kadar yaşamın her alanında büyük bir destek verdiği Cerablus'taki Sağlık Bakanlığı tarafından donatılan hastanenin girişine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveletilmiş resmi asıldı. Bölge insanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dillerinden düşürmüyor.

Çocuklardan sloganlarla teşekkür

Erdoğan'ı dillerden düşürmeyen çocuk, yaşlı, kadın herkes sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. DEAŞ'in yerle bir ettiği, Türk kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte onardığı okulda okuyan öğrenciler sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükumetine teşekkür ediyor. Yaşlı ve kadın her kesimden insan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuyor. Cerabluslular, Erdoğan için dua da ediyor.

Bölgede güvenliği ve asayişi sağlayan ÖSO komutanları da, Türk ordusuna ve Türk Devletine teşekkürlerini eksik etmiyor.