Cenaze töreninde tabuta sarılan genç kızla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde tabuta sarılıp "Abimi götürmeyin" diyerek ağlayan kişinin şehit cenazelerine karşı aşırı duyarlı bir genç kız olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bu sabah tören düzenlenmiş, yakını olduğunu iddia ederek polisin tabutuna sarılan genç kız "Ağabeyimi götürmeyin" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Şehit cenazelerini aşırı duyarlı bir vatandaş çıktı

Cenaze töreninde polisin tabutuna sarılıp ağlayan ve "Abimi götürmeyin" diyen Kevser Yılmaz adlı genç kızın Kilis'te yerel bir basın kuruluşunda çalıştığı ve şehit cenazelerine karşı aşırı duyarlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Recep Yanmaz ile 2014 yılında tanıştığı ve kendisine çok yardımcı olduğu için "Abim" diyerek hitap ettiği öğrenilen genç kızın, cenaze töreninde dayanamayarak tabuta sarıldığı ifade edildi.