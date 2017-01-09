Çelikhan’da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Çelikhan İlçesine bağlı bulunan 17 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Okullar bir gün tatil edilirken ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor. Etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolları da sabahın erken saatlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.