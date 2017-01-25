Çedaş Genel Müdürü Akboğa’dan, Hastaoğlu’na ziyaret

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve teknolojik yatırımlarla Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde örnek bir dağıtım şirketi olmayı hedeflediklerini ve tüketici memnuniyetini öncelik kabul eden bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, Sivas'a yapılan ve yapılacak olan teknolojik yatırımlar hakkında Başkan Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hastaoğlu insan hayatının temel ihtiyaçlardan biri olan elektrik enerjisinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi adına yürüttükleri çalışmalardan ve Sivas'a yapacakları yatırımlardan dolayı Akboğa ve ekibine teşekkür etti.

Ziyarette ÇEDAŞ Perakende Genel Müdürü Yalçın Tekin, İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Muhasebe ve Finans Direktörü Sinan Polat, Sistem İşletme Direktörü Özgür Alparslan ile Borsa Yönetim Kurulu üyeleri Tarın Günhan ve Hilmi Gül de hazır bulundu.