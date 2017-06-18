Ceceli, kanser hastası küçük hayranının hayalini gerçekleştirdi

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Mustafa Ceceli, lösemi hastası hayranı 8 yaşındaki Bengül Kader Bayram ile sahnede buluşarak, küçük kızın hayalini gerçekleştirdi.

3 yıldır lösemi hastası olduğu için kemoterapi tedavisi gören ve büyük bir Mustafa Ceceli hayranı olan 8 yaşındaki Bengül Kader Bayram'ın en büyük hayalini Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Pop müziğin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli'nin hayranı olan Bengül'ün en büyük hayalinin Ceceli'yi görmek ve onunla şarkı söylemek olduğunu duyunca harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, küçük kızı Mustafa Ceceli ile bir araya getirdi.

Konser esnasında sahneye çıkarak Mustafa Ceceli ile tanışan Bengül, hayranı olduğu sanatçıyı yakından görmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Birlikte "Gül rengi" şarkısını seslendiren ikili, vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Hayranı olduğu sanatçıya sıkı sıkı sarılan Bengül Kader Bayram'ın yaşadığı mutluluk ise izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Kızlarının en büyük hayalinin gerçekleştiğini ve yaşadığı mutluluğun dünyalara bedel olduğunu söyleyen anne Meliha Bayram ve baba Duran Bayram ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a kızlarının bu hayalini yerine getirmesine vesile olduğu için teşekkür ettiler.

Mustafa Ceceli Mersinlileri Coşturdu

Çevre ilçelerden de vatandaşların katıldığı ve Mersinliler tarafından yoğun ilgi gören konserde, Mustafa Ceceli sevilen ilahisi "Aşk için gelmişiz" ile sahneye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser boyunca Mustafa Ceceli aralıksız performansı ile izleyenleri büyüledi. Ceceli, "Kıymetlim', "Sultanım" ve "Emri olur" gibi şarkıları seslendirirken eşlik eden izleyenler, sık sık tezahüratlarla Ceceli'ye destek oldular.

Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal parçalarını da seslendiren Mustafa Ceceli, özellikle gençleri mest etti. Konsere katılan gençlerle birlikte ilahiler ve şarkılar söyleyen Ceceli, gençlerin istediği birbirinden güzel şarkılarını art arda sıraladı. Sanatçı konser esnasında çaldığı enstrümanlarla Mersinli hayranlarını coştururdu. Çıkardığı albümlerindeki şarkılarının yanı sıra türkü de seslendiren Ceceli, Mersinlilere eğlenceli dolu dakikalar yaşattı.