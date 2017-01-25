Cazibe Merkezleri Programı iş çevrelerini heyecanlandırdı

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu'daki 23 il için geliştirdiği "Cazibe Merkezleri Programı" bölgedeki iş insanlarını heyecanlandırdı. İş çevreleri, programın istihdama çok büyük katkılarının olacağını belirterek, bölgeden batıya olan yatırım ve işçi göçünü geri çevireceğini vurguladı.

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 23 il için geliştirdiği "Cazibe Merkezleri Programı" ile ilgili dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen lansmana katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın, 4 Eylül 2016'da Diyarbakır'da ilan ettikleri programın 24 Ocak itibariyle başladığını açıklaması bölgedeki iş çevrelerini hem heyecanlandırdı hem de umutlandırdı. İş çevreleri, programın yatırım yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bu sayede istihdamın artacağını, batıya olan yatırım ve işçi göçünün geri döneceğini ifade etti.

Mardinli genç işadamı Gazi Yıldız, çatışmaların ve saldırıların bölge ekonomisi çok ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, olaylar yüzünden yatırımların tamamen durduğunu kaydetti. Bazı iş insanlarının yatırımlarını batıya kaydırdığını anlatan Yıldız, "Devam eden bazı yatırımlar durduruldu. Özellikle Mardin merkezde yap-sat işi yapan birçok müteahhit İstanbul, Mersin, Gaziantep ve Adana'ya gitti. Tüm ekonomik güçlerini buralara kaydırdılar. Bu Mardin için büyük bir kayıptır. Bu nedenle bu programı destekliyoruz. Program, işadamlarımızın devletin desteğiyle bölgeye tekrar kazandırılması sağlayacaktır" dedi.

"Programda birçok fırsat var"

Şırnaklı işadamı Hasip Aşan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla programın rehberinin ortaya çıktığını anlatarak, "Gerçekten çok güzel yatırımlar var. İnşaat, makine ekipmanından, işletme sermayesine kadar birçok fırsat var. İşadamlarının bu fırsatı kaçırmasını istemiyoruz. Bölgemizin yatırım gelmesini sağlayacak istihdam ağırlıklı projeler var. Yatırım yapmak isteyen insanlarımız varsa ve eğer güçleri yetmiyorsa birkaç kişi birleşsin. Yeter ki ülkemizde ve bölgemizde yatırımlar olsun. Üretelim ki dışarıya bağımlı kalmayalım. Üretelim ki bölgemiz kalkınsın ve ülkemiz kazansın. Bu projeyi hayata geçiren hükümetimize, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Buradan bütün bölge insanına sesleniyorum. Dışarda fabrikası olup da, burada yatırım yapmak isteyenler için büyük bir cazibe, adı üstünde cezbediyor. Onun için dışardaki işadamlarında buraya bölgemize davet ediyoruz" diye konuştu.

"Bölgenin geleceğine fayda sunacak"

Şırnaklı işadamı Yusuf Som, yatırım paketinin bölge için çok yararlı olacağını bununla birlikte kente ayrıcalık tanınmasını beklediklerini anlattı. Paketin bölgenin inşası ve geleceği ile istihdamı açısından çok yararlı olacağına inananlardan olduğunu kaydeden Som, şunları söyledi:

"Fakat bölge açısından Şırnak ve Hakkari'yi biraz daha farklı kılmak gerekiyor. Yıkılmış bir ili ve deprem yaşayan bir ili düşünün, oranın kalkınması için hükümetin daha farklı bir çabası olması lazım. Önümüzün bu konuda daha güzel açılması lazım. Bizim o 23 ilden daha farklı avantajlara sahip olmamız lazım. Bu da Şırnak'ın kalkınması için önemlidir. Bu olaylardan dolayı, Şırnak sokağa çıkma yasağı 8 ay gibi bir sürede yaşadı. Ve döndüğümüzde biten bir ili gördük. Bir depremin yaşadığını gördük. Biten bir esnafı gördük. Esnafın SGK borcu, vergi borcu, dışarda kaldığı sürece cepten yediği bir durum ortada. Biten bir esnafı ayaklandırmanın tamamen hükümetin görevi olduğunu ve hükümet içinde Şırnak merkezinde bir pilot bölgenin seçilmesi zor değil. Sayın cumhurbaşkanı ve sayın başbakanımızdan istediğimiz Şırnak merkeze bir ayrıcalık tanınması. Bu paket bölge için gerçekten çok yararlı olacak. Bununla beraber huzur ortamı da sağlandığında bölge tamamen atağa kalkacak. Yatırımları, iş imkanlarını konuşacağız, seferber olacağız."

"Yatırımın önünde engel kalmayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şube Başkanı Suat Özdemir, açıklanan programın insanları cezbedecek türden olduğunu dile getirdi. Program sayesinde yatırımcıların bölgeye gelmemesinin önünde artık hiçbir nedenin kalmayacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Artık kimse, "Bölgenin sıkıntısı var, dezavantajlı" diyecek durumda değil. Çünkü bütün riskleri devlet üstlenmiş oldu. Bölgemizin yatırıma aç olduğunu ve yatırım anlamında da çok eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda da devletin ve hükumetimizin verdiği teşviklerin artık güzel bir şekilde değerlendirilmesi ve özellikle Batmanlı olup da batıya göç eden işadamlarımızın kente gelip, yatırım yapmasını bekliyoruz. Batman büyük bir şansa da sahip. Hem havayolu hem demiryolu hem de karayolu ulaşım imkanları var. Batman birçok ilinde kavşak noktasındadır. Genç nüfus anlamında da Türkiye genelinde ilk 3 il arasında yer alıyor ve işsizliğinde en yüksek olduğu yerdir. Bunları baz aldığımız zaman iş ve istihdam anlamında hem katkı sunmuş olurlar hem de işçi bulmakta sıkıntı yaşamazlar."

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Özyeşil, programın ilan edildiği günden beri kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Lakin bu işler biraz daha hızlandırılması ve bürokrasinin biraz daha azaltılması gerekir. Büyük yatırımcıları çektiğimiz zaman gerekli altyapıyı oluşturacak küçük yatırımcının da desteklenmesi gerekiyor ki büyük yatırımcılar buraya gelirken küçük işletmeler de çalışabilsin. Bence Sayın Başbakanın anlattığı cazibe merkezi çok isabetlidir. Eğer küçük yatırımcıya yönelik kalkınma çalışmaları yapılırsa çok yerinde olacaktır" dedi.

"Ümit vadeden bir durum"

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar, "Cazibe Merkezleri Programı" basın lansmanının geçtiğimiz aylarda yapıldığını ve ön başvuruların alındığını anımsatarak, şu ifadelerde bulundu:

"Başbakanın açıklamasında da, bu işin prosedürü ortaya konulur konulmaz çok ciddi anlamda bir başvuru sürecinden geçtiğini görüyoruz. Bu bir kere çok ümit vadeden bir durum. Bunun bu kadar kısa sürede de hayata geçmiş olması çok önemliydi. Çünkü Türkiye'de çok hızlı gündem değişiyor ve çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Bu süreçler içerisinde belirlenmiş olan politikaların bu şekilde sürdürülebilmesi, kararlı bir şekilde duruş sergileniyor olması çok önemli. Bu yatırım ve istihdam çalışması açısından da çok önemli. Malum bu çalışma diğer çalışmalardan farklı olarak ilk defa devletle beraber özel sektörün de birlikte yol alabilecekleri bir çalışma olacak. O açıdan önemli buluyoruz. 23 ile Diyarbakır açısından baktığımız zaman ilk aşamada biraz dezavantaj görünüyor. 23 ilimize eşit anlamda fırsatların sağlanmış olması yatırımcı açısından özellikle bölgedeki istikrar ve huzur ortamı dikkate alınınca başka illerin tercih edilmesi hususunda baskın gelebilir. Siyasal anlamda da sürecin böyle gitmeyeceğini de düşünüyoruz. Diyarbakır çok ciddi potansiyele sahip bir şehir. Bu anlamda buraya yatırımcıların tekrardan geri dönebilmesi, mevcut yatırımcıların güçlendirilmesi açısından da çok önemli buluyoruz."

"Program bölgeye can suyu olacak"

MÜSİAD Bingöl Şube Başkanı Ali Akbana ise açıklanan paketi heyecanla takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Başbakanımızın yaptığı açıklamayı heyecanla karşıladık. Özellikle bölgemizde son zamanlarda hem ekonomik hem de terör olaylarındaki sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızın ve işadamlarımızın çektiği sıkıntılara bir can suyu olacak bu. Pakette, bölgeyle alakalı çok ciddi teşviklerden söz ediliyor. İşadamlarının doğuya yatırım yapmaları için büyük bir fırsat oluştu. Bu teşvikler ve özellikle faizsiz krediler işadamlarının cazibe merkezi kapsamında bulunan 23 ilde yatırım yapması için çok ciddi bir fırsattır. Batıdaki işadamlarının bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. Paket kapsamında yapılacak yatırımlar özellikle istihdama ciddi katkılar sunacak. Paket kapsamında anahtar teslimi fabrikalar yapılacak ve fabrikalardaki araç gereç ve ekipmanlar fonlardan karşılanacak. Bir yıl sonra ödemeli faizsiz kredi destekleri verilecek. Yani bölgemiz için özellikle bu süreç için bizim sevindiğimiz ve alkışladığımız programdır. Program kapsamında tüm işadamlarımızın bu desteklerden faydalanmasını istiyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan paketin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."