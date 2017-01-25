Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre içerisinde yapımını tamamladığı Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova ve TOSB arasındaki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla temelini attığı ve kısa süre içinde yapımını tamamladığı köprülü kavşakların tanıtımı 26 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da düzenlenecek törenle yapılacak. Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşakları'nın tanıtım programı Gebze OSB Otoban Gişeleri'nde düzenlenecek. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde ulaşımı rahatlatacak proje, aynı zamanda TEM Otoyolu üzerine yapılan ilk köprülü kavşak olma özelliğini de taşıyor. 6 bin 764 metre yolun yapıldığı üst geçit çalışmasında 308 bin 142 metreküp kazı, 31 bin 825 ton asfalt, 115 adet prefabrik kiriş imalatı, 14 bin 969 ton beton imalatı gerçekleştiridi. 2 bin 700 ton prefabrik kiriş imalatının yapılacağı önemli projede 2 bin 271 metre drenflex boru, bina işleri için çeşitli imalatlar, elektrik ve tesisat işleri yapılacak. Projede 3 adet üst geçit, 2 adet alt geçit, 13 adet kutu menfez imal edildi.