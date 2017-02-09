Çay ve Bolvadin’e içmesuyu temin edecek isale hattının inşaatını sürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar'da kar, kış demeden çalışmaya ve yeni tesisler inşa etmeye devam ediyor. Bakanlık Çay ve Bolvadin'e içmesuyu temin edecek isale hattının inşaatını büyük bir hızla sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Çay ve Bolvadin İçmesuyu İsale Hattı'nda yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlandı. Proje ile Çay Barajı'ndan alınacak su Çay ve Bolvadin ilçe merkezleri ile Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun beldelerine iletilecek. 40 bin 366 metre uzunluğunda inşa edilen isale hattı ile yılda 7 milyon 530 bin metreküp su iletilerek vatandaşlara menba kalitesinde içmesuyu temin edilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'ı baraj, gölet ve içmesuyu projeleri ile donattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz Afyonkarahisarımız için büyük düşünüyoruz. Şehrimizin 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını güvence altına almak gayesiyle geliştirdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağladığımız isale hattı ile Afyonkarahisar'ın en yüksek barajı ünvanına sahip olan Çay Barajı'ndan alacağımız suyu Çay ve Bolvadin ilçe merkezleri ile Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun beldelerimize ileteceğiz. İlçe, belde ve köy demeden yatırım yapmaya ve inşa ettiğimiz tesisleri halkımızın hizmetine açmaya devam edeceğiz."