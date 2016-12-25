Çay içmeyi seviyoruz

Türk kültürüne Cumhuriyet döneminden önce giren ve Osmanlı'nın son dönemlerinde kültür haline gelen çay; kahvaltıda, yemekten sonra, özellikle sohbet ve misafirliklerde en çok tercih edilen içecek oluyor. Soğuk ve karlı kış günlerinde insanların ayrı bir anlam yüklediği çay, sevenlerine daha lezzetli geliyor. Bu lezzet, köz ile birleşince ortaya doyumsuz bir tat çıkıyor. Yıllardır Aziziye Cami civarlarında közde çay yaparak, sevenlerinin hizmetine sunan Cesim Arslan, bu işte en önemli püf noktanın sevgi olduğunu söylüyor. Çay demlenirken belli şartlara riayet etmenin şart olduğunu dile getiren Arslan, kendilerini tercih edenlere müşteri gözü ile bakmadıklarını kaydetti.

TAVŞAN KANI TERCİH EDİLİYOR

Bazı insanların çay içmeden duramadığını ifade eden Arslan, çayın tadını bilen insanın, çay bardağını tutuşunun bile farklı olduğunu söyledi. Arslan, “Çay denilince tiryaki olanın aklına “tavşankanı” diye tabir edilen çay gelir. Çayın akı, gökü, elması, armudu olmaz. Çayın, kendi lezzetinden başka hiçbir lezzet, çayla yanyana gelemez. Gelirse o çay olmaz. Suyun bir kaynama sıcaklığı vardır. Bu seviyenin altına inilince, çayın tadı alınamaz. Ayrıca sağlıklı bir çay demlenmemiş olur. Biz vatandaşlarımızdan aldığımız sevgi ile çayımızı yapıyoruz. Çay demleme noktasında herkesin kendi göre bir yöntemi olabilir” dedi.

ÇAYI ÇOK İÇEN BİR TOPLUMUZ

“Semaverde veya mangalda yapılan çayların lezzeti tartışılmaz” diyen Arslan, çay demlerken kullanılan suyun ve çayın kalitesinin de çok önemli olduğunu konuşmalarına ekledi. Arslan, daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Çayın; beğenilen bir içecek olmasında tadının, renginin payı olduğu gibi, onun konulduğu bardağa ait boyutun ve estetiğin de payı vardır. Çay demlendikten sonra bekletilmeye alınmalı. Çayın kaliteli demlenmesinin yanı sıra, içildiği ortam ve içiliş şekli de önemli. Türk insanı çayı çok seviyor. Çok çay içen bir milletiz. Sabah kahvaltısında çay içmeyince bile kendimizi eksik hissediyoruz. Çay, zaten tiryakilik yapar. Çay tiryakisi, çok çay içen de olmayabilir bazen. Bana göre çayın kalitesini ve buruk tadını hissedebilen insan tiryakidir."

EMRE ÖZGÜL