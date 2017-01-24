Çatak’ta yetenekli sporcu seçmeleri

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün futbola yeteneği olan genç sporcuların yetişmesi için açmış olduğu futbol okulunda, Erkan Eraslan hocalığında eğitim gören genç oyuncular arasında seçme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli Belediyespor Kulübünün altyapısı için geleceğin yıldızlarını keşfederek Türk futboluna kazandırmak amacıyla gelen Turan Sav, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül'den gerekli izinleri alarak futbol okulundaki genç oyuncular arasında mini bir müsabaka düzenlemek istediğini söyledi. Akgül'den bu konuda tam destek alan Sav'ın düzenlemiş olduğu müsabakaları Kaymakam Akgül de bizzat yerinde izledi. Düzenlenen müsabaka sonucunda yaşları 12 ila 17 arasında olan 2 futbolcu akademiye seçilirken, 4 oyuncu da izlemeye alındı. Seçilen futbolculara öncelikle spor disiplini, teknik, taktik ve koordinasyon eğitimi verileceğini ifade eden Sav, bu sporcuların yılın belirli dönemlerinde değişik bölgelerde idmana katılacağını da kaydetti.

Kaymakam Akgül ise, ilçedeki genç yeteneklerin bu şekilde keşfedilmesinin kendileri için çok onur verici olduğunu belirterek, "Bizler elimizden geldiğince bu tür özel yetenekleri olan gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. İşin böyle profesyoneller tarafından ele alınması ise son derece güzel bir durum. Gerçekten kendine güvenen, inanan ve kendini göstermek isteyen futbolcuların fırsatları değerlendirmesi gerektiğini, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmanın önemli olduğuna son derece inanıyorum. Bildiğiniz gibi ağaç yaşken eğilir. Bu yaşlarda bu işin ciddi şekilde eğitimini alarak profesyonelce yetişen gençlerimizi ilerde çok iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum" dedi.