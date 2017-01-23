Çarşamba’nın kasketi İstanbul’da üretiliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgelerinden biri olan 8 köşeli kasket, Çarşamba'ya İstanbul'dan geliyor.

Çarşamba ile özdeşleşmiş ürünlerden biri olan 8 köşeli kasket İstanbul'da üretiliyor. Samsun'da 8 köşeli kasket yapan ustalar ölünce, kasket işini devam ettiren olmadı. Bu nedenle hazır giyimciler 8 köşeli kasketi İstanbul'dan getiriyor. Önceden yaygın olarak kullanılan 8 köşeli kasketi şimdi genelde yaşlılar kullanıyor.

Çarşambalı hazır giyim esnafı İrfan Şahin(60), "Bu kasket Çarşamba'nın simgesi. Fakat bunlar Çarşamba'da yapılmıyor. Hazır alarak burada satıyoruz. Önceden fazla kullanılırdı. Şimdiki gençler fazla kullanmıyor ama yine da çok satılan bir ürün. Özelliği 8 köşesi olmasıdır. Geçmişte bunu Samsun'da üretenler vardı. Onlar ölünce daha yapan olmadı. Fiyatı 25 lira civarında. Köyde yaşayan vatandaşlar daha fazla kullanıyor. Minyatür kasketler yapılıyor burada. Halk Eğitimde kurs gören bayanlar hediyelik olarak yapıyor" dedi.

8 köşeli kasketin Türkiye'nin her yerinde kullanıldığını belirten Yaşar Çakır isimli bir vatandaş, "Sadece Çarşamba'ya özgü olduğunu düşünmüyorum. Çarşamba'da fazla kullanıldığı için Çarşamba'nın simgesi olmuş. Bunu İstanbul'da üreten Türkiye'nin her yerine satar diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.