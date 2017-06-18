Çarptığı adama yardım etmek yerine çocuklarını araçtan kaçtı

Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama, karşı yönden gelen araç çarptı. Kaza sonrası sürücünün, ağır şekilde yaralanan şahsın yardımına koşmak yerine çocuklarını araçtan alıp kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Esenler Nenehatun Mahallesi Çinçin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir parktaki kafeteryada garson olarak çalışan Fatih Yılmaz (36), arkadaşının kuaförüne gitmek üzere yola çıktı. Caddeye geldiği esnada Yılmaz'a, karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Yılmaz çarpmanın etkisiyle havalanarak yaklaşık 5 metre uzağa savruldu. Kaza sonucu ağır yaralanan Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulansla önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralının beyin kanaması geçirdiği ve hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuklarını araçtan alıp koştu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik seyir ederken Yılmaz yolun karşına geçmek istiyor. O esnada otomobil yola çıkan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ardından Yılmaz'a çarpıyor. Yılmaz çarpmanın etkisiyle havalanarak yere savruluyor. Sürücü ise bir anda araçtan çıkarak 2 kızını alıp parka doğru koşuyor.

"Aracın patlama korkusundan dolayı adam çocuklarını araçtan indirdi"

Olayı gören Mehmet İsmail Çakır, "Olayı gördüğümde kaza olmuştu, yaralı yerde yatıyordu. Arabanın gaz pedalı takılı kaldığı için sürücü çocuklarını alarak uzaklaştı. Biz hemen yaralanın yardımına koştuk. Oradaki vatandaşlarda aracın kontağını kapattı, ses kesildi. Aracın patlama korkusundan dolayı adam çocuklarını araçtan indirdi. Bir panik havası oluştu, daha sonra ambulansla geldi yaralıyı götürdü. Yaralının kanaması vardı ama hareket ediyordu. Daha sonra polis ekipleri sürücüleri gözaltına aldı" dedi.