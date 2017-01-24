Çanta hırsızları yakalandı

İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçelerindeki alışveriş merkezlerini mesken tutan 2 hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ve Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezlerinde hırsızlık olayına maruz kalan kadınların şikayeti üzerine, polis ekipleri araştırma başlattı. Alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, alışveriş yapan kadınların dalgın olduğu sırada çantalarını çalan iki kişiyi tespit etti. 27 yaşındaki Hatice A. ile 19 yaşındaki kardeşi Can A.'nın olduğunu belirlenen zanlılara operasyon düzenlendi. Zanlılar, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Öte yandan hızsızlık zanlısı iki kardeşin, alışveriş yapan kadınların dalgınlığından faydalanarak çantalarını çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakayı ele veren zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.