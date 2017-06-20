Cansum İnşaat iftarda buluşturdu

Cansum İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bademli, misafirler ile yakından ilgilendi. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Hüseyin Bademli, "Bir iftar programımızda daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek ayda birlik ve beraberlik çok önemli. Bu noktada geleneksel hale getirdiğimiz iftarları devam ettirme gayretini gösteriyoruz. Bizi kırmayıp davetimize katılan Konya dışından gelen ve Konya'daki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yoğun işleri nedeniyle katılamayan ve arayarak tebrik eden tüm dostlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah rabbim gelecek Ramazan ayında da buluşmayı bizlere nasip etsin" dedi. Dua ile başlayan iftar sonrası, katılımcılar da Hüseyin Bademli'ye teşekkür etti.