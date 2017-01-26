Canlı intihar girişimi sona erdi

Samsun'da intihar teşebbüsünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayan bir kişi 4 saat sonra ikna edildi.

Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı olan 50 yaşındaki Ayhan Dayıoğlu, saat 09.00'da İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi Gümüş Sokak'ta bulunan dernek binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendilerine ait olan binanın çatısında intihara teşebbüs eden Dayıoğlu, bunu cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınladı.

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerine açıklamalarda bulunan Ayhan Dayıoğlu, kurduğu ses sistemi ile de çevrede toplanan vatandaşlara açıklamalarda bulundu. Dayıoğlu, polisin ikna çabalarına 4 saat boyunca direndi. Müzakereci polislerin 4 saatlik uğraşı sonucu intihardan vazgeçirilerek boynundaki ip çıkartılan Dayıoğlu, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola gönderildi.

Dayıoğlu'nu intihardan vazgeçiren polisler, yolu yaya ve araç trafiğine tekrar açtılar.