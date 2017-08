Çankaya’da kurban satışı başladı

Çankaya Belediyesi, 1 Eylül'de başlayacak Kurban Bayramı için kurban satış alanında hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların Bayramı sorunsuz geçirmeleri için farklı birimleriyle koordinasyon kuran Belediye, yaklaşık 200 personeli ile alanda hizmet verecek. Belediye 5 binden fazla araç için de otopark hazırladı. 120 çadırın kurulduğu alanda kurbanlık satışları da başladı. Hayvan Yakalama Timi ile tüftüf kullanarak kaçan hayvanların yakalanmasında vatandaşlara destek olacak Çankaya Belediyesi, satış alanına girecek hayvanların gebelik kontrolünü de ultrasonla yapacak.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilk olarak Yeşilkent Mahallesi'ndeki (Mühye Köyü) kurban satış alanı için başvuruda bulunan hayvan satıcılarının çadır yerlerini belirledi. 120 çadırın yer aldığı kurban kesim alanında satışlar başladı. Vatandaşların kurban kesimleri aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamlayan Belediye, temizlikten ilaçlamaya, güvenlikten ulaşıma kadar her ayrıntıyı düzenledi. Bayram boyunca sağlık ekipleri ve ambulans da alanda hazır bulunacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyen Çankaya Belediyesi, Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri müdürlüklerinden oluşturulan ekiplerle Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında da hizmet verecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ultrason cihazı ile hayvanların alana alınmadan önceki gebelik kontrolünü yapacak. Belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişini önleyecek olan Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanların alana alınmasından Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün ilaçlama yapacak.

Yakalama tipi görev başında

Belediye bu yıl da yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak. Tüftüf kullanarak yakalama işlemi yapacak ekipler, ilçenin farklı yerlerinden gelen taleplere yanıt verecek. Alandaki koordinasyonu ise diğer birimlerle birlikte Zabıta Müdürlüğü sağlayacak. Alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusunu alacak; kurban kesecek vatandaşlara randevu ve sıra verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimi ayrı yerlerde yapılacak. Havalı calaska sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizlenecek. Belediye, kurban kesimi sırasında ve sonrasında vatandaşların ibadetlerini en uygun şekilde yerine getirmesi amacıyla bilgilendirici broşür de dağıtacak.