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Çanakkale’deki silahlı market soygunu

Çanakkale’deki silahlı market soygunu

Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, marketin kasasını alarak kaçtı.

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Çanakkale'de bir süpermarketi soyan silahlı ve maskeli 3 kişi yakalandı.

Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, marketin kasasını alarak kaçtı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 soyguncu, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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