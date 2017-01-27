Çanakkale’deki silahlı market soygunu
Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, marketin kasasını alarak kaçtı.
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Çanakkale'de bir süpermarketi soyan silahlı ve maskeli 3 kişi yakalandı.
Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, marketin kasasını alarak kaçtı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 soyguncu, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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