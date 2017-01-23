Çanakkale’de trafik denetimleri

Çanakkale'de yapılan trafik denetimlerinde 302 sürücüye 81 bin TL para cezası kesildi.

Çanakkale'de trafik ekiplerinin şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaptıkları yol denetimleri sürüyor. Hafta sonunda gerçekleştirilen yol uygulamalarında, toplamda 2 bin 141 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan kurallara uymadıkları tespit edilen 302 sürücüye toplamda 81 bin 548 TL para cezası kesildi. Alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 8 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı. 21 araç trafikten men edildi.