Çanakkale’de ‘Adalet’ yürüyüşüne destek için önce durdular sonra yürüdüler

Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek için önce iki dakikalık duran adam eylemi yaptı. Ardından "Adalet" yazılı pankartlar açıp slogan atarak yürüdüler.

Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı "Adalet" yürüyüşünün 6'ncı gününde destek için CHP İl Başkanlığı ve CHP Merkez İlçe Başkanlığı, İl Kadın Kolları, Genlik Kolları ve partililer, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Etkinlik ilk olarak partililerin ellerinde ve üzerlerine giydikleri "Adalet" yazılı tişörtlerle iki dakikalık duran adam eylemi yapması ile başladı.

Daha sonra kürsüye gelen CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, sadece adaletin işleyiş noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda haklı endişelere neden olacak niteliktedir. Alınabilecek hukuki farklı tedbirler söz konusu olduğu halde milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması, bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yapılan tehdittir. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir" diye konuştu.

Açıklamasının ardından CHP'liler ellerinde ve üzerlerindeki "Adalet" yazılı pankartlarla slogan atarak Kordon Boyunda bulunan Truva Atı'na kadar yürümesiyle etkinlik son buldu.