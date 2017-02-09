Çanakkale’de 46 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 46 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Gülpınar beldesinden denize açılan Suriye, Kamerun, Kongo, Mali Kolombiya, Eritre, Sirilanka, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Gana uyruklu 46 kaçak göçmen, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon ile bir mil açıkta yakalandı. Küçükkuyu'ya getirilen göçmenlere battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar, daha sonra Ayvacık'ta bulunan Göçmen Geri Gönderme Merkezine gönderildi.