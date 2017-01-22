Çanakkale’de 33 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 33 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Suriye uyruklu 33 göçmeni yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklular minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.