Çan belediyesinden çocuklara tatil hediyesi

Çan Belediyesi tarafından Atatürk Şehir Meydanı'nda organize edilen 9. Ramazan Etkinliklerinin sekizinci gecesi, çocuklara özel birbirinden eğlenceli gösteriler tertip edildi. Yüzlerce Çanlı çocuk ise gönüllerince geç saatlere kadar eğlendi.

Düzenlenen çocuk programı ile çocuklar Nasrettin Hoca, Jönklör ve Ateşbaz Zenco, Lastik Kız ve Türkiye'nin ilk ve tek gölge gösteri grubu Game Of Gölge'nin birbirinden ilginç ve eğlenceli gösterileriyle keyifli saatler geçirdiler. Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Okan, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri ve Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri ile yüzlerce çocuk ve Çan Halkı katıldı.

Program Nasrettin Hoca'nın başından geçenleri o kendine has üslubu ile anlatması ve çocukların sorduğunu komik bilmecelere yanıt vermesiyle başladı. Ardından yapılan jonklör ve denge gösterileri adeta çocukların nefeslerini kesti. Lastik Kız Elif Ece Atasoy'un yaptığı balerin ve jimnastik gösterisi hayranlıkla izlenirken son olarak sahneye çıkan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" programından tanınan ve iki kez finalist olarak sahne alan Game Of Gölge ekibi, birbirinden yetenekli gerçekleştirdikleri gölge figürleriyle geceye damgasını vurdu.

Belesiye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Diğer büyük şehirlerde çocuklar hangi etkinliklerle eğleniyorsa Allah'a şükürler olsun Çan'da da size o etkinlikleri getirdik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Çünkü Bizim en büyük hassasiyetimiz çocuklardır, zaten bu da artık kanıksanmış durumda. Çünkü geleceği inşa edecek olanlar bugünün çocuklarıdır. Eğitim camiasından gelen biri olarak, aynı zamanda da yerel yönetim sorumluluğumuzun gereği çocuklarımız için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çan belediyesi 9. Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılan çocuk programından hemen sonra, Çan Belediyesi El Sanatları Atölyesi'nin kursiyerlerince yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirildi.