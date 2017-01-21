Çamlıca kasabasında Trakya geleneği ‘Bocuk Gecesi’

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 12 yıldır düzenlenen ve geçmişi antik çağlara dayanan "Bocuk Gecesi" bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Gecede beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençler, kabak tatlısı dağıtarak, fener alayı düzenledi. Yürüyüşün ardından yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak, ev sakinlerini korkuttu.

Yüzünü boyatan Çiğdem Akçay, bu yıl ilk kez katıldığını belirterek, "Burada balkabağı yiyeceğiz. Bunun nedeni de Hıristiyanların Ortodoks kesimi bu gecede domuz eti pişirdikleri için Müslümanlar da sadece Bal kabağının bu kokuyu geçirdiğine inandıkları için bal kabağı pişirmeye başlamışlar. Böyle bir hikayesi var. Bende burada yüzümü boyattım. Çünkü bu gecede 81 yaşındaki bir cadı 18 yaşında gözüküyormuş. Bazı erkekleri kandırıp onları kendi tarafına çekiyormuş. Bu yüzden biz de kendimizi boyatıp cadı gibi gözükmeye çalışıyoruz. Burada çeşitli etkinlikler yapılıyor, korkunç hikayeler anlatılıyor, insanlar korkutulmaya çalışılıyor" dedi.

"TPE bu geceyi tescilledi"

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise, Çamlıca Köyü'nde yaşayanların Rumeli ve Balkanlar'dan göç eden kişilerden oluştuğunu ve diğer bir adının ise "Grabuna" olduğunu belirterek, "Burada ortak geçmişimizi, ortak geleceğimize taşıyan bir etkinlikle karşı karşıyayız. Adı, Bocuk Gecesi, diğer adıyla "Golada" gecesi. Bu gecede bin yıldır süren bu geleneği burada yaşatıyoruz. Çeşitli kıyafetlerle bir şekil alarak bu etkinliği bir kültür haline getirdik. Bu yıl bu geceyi Turizm Bakanlığımız ve Turizm İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla envanterine almak kaydıyla ve Türk Standartları Enstitüsü'nün patentiyle tescilliyoruz. 12.'sini yaptığımız bu kültürel faaliyetimiz artık tescillenmiş oldu." dedi.

"Cadılar bayramıyla ilgisi yok"

Bocuk geleneğinin bin yıllık bir geçmişe dayandığını ifade eden Helvacıoğlu, "Kışın en soğuk gününde Balkanlarda, Rumeli'de yaşayan Türklerimiz, Kabak tatlısını yaparak o gecede kabak tatlısı yemeyen kişileri, çocukları "Bak bu tatlıyı yemezsen bu kış hastalanırsın', "Eğer bu tatlıyı yemezsen, cadılar, periler gelir" diye korkutarak tatlıyı yemelerini sağlayan kültürel bir etkinliğimiz. Bunun geçtiğimiz yıllarda basında yer aldığı gibi Cadılar Bayramı ile hiçbir alakası yoktur" diye konuştu.

Evlerin camlarını çalıp, korkuttular

Gece, düzenlenen tiyatro gösterileri ve kabak tatlısı ikramının ardından etkinliğe katılanların sokaklarda gezerek evleri korkutmasıyla gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Bocuk Gecesi'ne çeşitli kentlerden gelen katılımcılar, Çamlıca Kültür Evi'nde düzenlenen müzik gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Bocuk Gecesi'nin tarihi

Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hıristiyanların "bojic" adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, "Bocuk" verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkuturlar. Gecede "Bocuk" diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi kışın en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.