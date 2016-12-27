Cami imanı, kardan camiye gelemeyen cemaatin yollarını açıyor

Kastamonu'da görev yapan cami imamı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu camiye gelemeyen cemaatin yollarını açıyor.

Kastamonu'nun Cide'de ilçesine bağlı Döngelce Köyü Kirazdere Mahallesinde görev yapan Cami İmamı Mustafa Ar, yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanması sonucu camiye gelemeyen cemaatin yollarını kürekle açarak camiye gelmelerine yardımcı oluyor. Cami İmamı Mustafa Ar, ayağına giydiği giğle ile camiye gelmek isteyen cemaatin yollarını kürüyerek, cemaatin camiye ulaşmasını sağlıyor.

Cami İmamı Mustafa Ar, Cide'ye bağlı Döngelce Köyü Kirazdere Mahallesinde görev yaptığını belirterek, görev yaptığı bölgenin kış ayında yoğun kar yağışına maruz kaldığını söyledi. Köylerinde ikamet eden özellikle yaşlıların camiye gelmekte sorun yaşadıklarını ifade eden Cami İmamı Ar, "Köyümüzde kışın nüfus azalıyor. Köyümüzde kalan insanların en genci ise 60 yaşında oluyor. Bu yüzden bazı durumlarda gerek duyulduğunda yardımlarına koşmak bize düşüyor. Bu anlamda kar, bazen bir metre veya daha fazla yağdığında cami cemaatimizin camiye gelmesi zor oluyor. Gerek kürekle yolları açma hususunda veya giğle denilen aparat ile çığır açma vazifesi yine bize düşüyor. "Bana ne demek" biz görevlilere yakışmaz. Onların rahat yürümesi için sıkıntı çekmemeleri adına her türlü zorluğa göğüs germemiz lazım. Onlar bizim cemaat, sevabı almamıza sebep olan kıymete şayan insanlardır. Gene bu anlamda yolların açılması hususunda gerekli olan mercileri aramayı ihmal etmiyoruz. Çünkü acil durumlarda köyden hareket etme imkanı kış mevsimlerinde çok zor oluyor. Bizde cemaatimiz için gerekli olan makamların telefonlarını hiç boş bırakmadan arayıp köylümüzün hakkını arama konusunda çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kış mevsiminin köylerinde çok zor geçtiğini fakat köylerindeki birlik ve beraberlik nedeniyle bu zorlukları hiçbir zarar görmeden aştıklarını söyleyen Cami İmamı Ar, "Kış sezonu zor geçse de aramızdaki birlik, beraberlik ve dayanışma bizlerin bu durumdan hamdolsun hiçbir zarar görmeden neticelenmesine büyük katkısı vardır. Çünkü cami, cemaate ve imam saç ayak gibidir. Birbirine her daim bağlı olmak zorundadırlar. Allah kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Mevla'm tüm din gönüllüsü kardeşlerime kolaylıklar versin" diye konuştu.

Kış mevsiminde yaklaşık 90 santimetre kar yağdığını ve yolların açılmasına rağmen yağan kar nedeniyle tekrar kısa sürede yolların kapandığını belirten Ar, "Elektriklerimiz de sürekli kesiliyor. Köyümüz normalde 45 hanedir. Fakat kış mevsimi geldiğinde köyümüzde sadece 10 aile kalıyor. Bu ailelerden de en genci 60 yaşında oluyor. Bu yüzden kar yağdığında evlerinden çıkmakta güçlük çekiyorlar" şeklinde konuştu.

Kış ayında köyde kalan tek gencin kendisinin olduğunu söyleyen Cami İmanı Mustafa Ar, "Köyde kalan 10 ailede camiye geliyorlar ama kar yağışı sonrası camiye gelmeyince 10 evinde yolunu açmak bize düşüyor" ifadelerini kullandı.