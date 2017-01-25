Çamaşır suyu içinde esrar sevkıyatı yapan şüpheliler adliyede
Aksaray'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde yolcu otobüsünün bagajında çamaşır suyu dolu poşet içerisinde ele geçirilen 5 kilo esrarın...
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Aksaray'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde yolcu otobüsünün bagajında çamaşır suyu dolu poşet içerisinde ele geçirilen 5 kilo esrarın sahibi oldukları öne sürülen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aksaray-Adana Karayolu'nda rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünün bagajında çamaşır suyu dolu bir poşetin içinde 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan F.D. (19), E.E. (23) ve D.İ. (22) jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
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