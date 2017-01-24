Çalınan köpekleri jandarma buldu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karacaali köyünde köpek çiftliğinden çalınan köpekler jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Biga ilçesine bağlı Karacaali köyünde M.A.S.'ye ait köpek çiftliğinden 4 adet York Shar ve 9 adet Boo Pomerian cinsi köpek çalındı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda köpeklerin, çiftlikte daha önce köpeklerin bakımı için çalışan B.E.A. tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheli B.E.A.'nın, köpekleri Balıkesir'in Bandırma ilçesinde internetten satma girişiminde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ele geçirilen 3 Boo Pamerian sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.