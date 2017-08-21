Çalımbay’dan Nasri yorumu

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Nasri dünya çapında çok iyi bir oyuncu. Bizim istediğimiz de bir oyuncuydu" dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bekledikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, "Biz daha iyi efor bekliyorduk ama beklediğimizi alamadık. Galibiyeti de yakaladık 3'üncüyü düşünürken gol yedik. Ligin başı yeni yeni arkadaşlarımız geliyor. Bu maçtan önce sakatlarımız çoktu. Ne olursa olsun kendi taraftarımız önünde galip gelmemiz lazımdı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok basit goller yedik, yemememiz gereken golleri yedik. Eksik arkadaşlarımızı çok aradık. Özellikle Deniz Kadah olsun. Onun için bazı sıkıntılar yaşanacak. İstediğimiz futbolu oynayamadık üzgünüz. Lig uzun bir maraton. Bir iki maçla bitmiyor. Ben teknik direktör olarak ilk defa bir şey istiyorum. Milli maç arasının gelmesini bir an evvel bekliyorum. Malatya maçı da bizim için çok zor geçecek. Bu maçı çok iyi bir şekilde atlatıp, sakat ve yeni transferler aramıza gelecek. İnşallah ondan sonra lige çok iyi bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

"Nasri yorumu"

Yeni transfer Samir Nasri hakkında da konuşan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasri dünya çapında çok iyi oyuncu. Bizim istediğimiz de bir oyuncuydu. Geç geldi. Keşke kampımıza katılsaydı. Zaten, Deniz, Sandro, Menez yoktu. Nasri yeni geldi. Bu arkadaşlar kamp dönemini beraber geçirseydi şu an bambaşka bir takımla çıkmış olacaktık. Djourou'yu inşallah Malatya maçında oynatacağız. Bu arkadaşlarımızın hepsi geldikten sonra bambaşka bir takım olarak çıkmamız gerekiyor. Bu kaybettiğimiz puanları da bir an evvel telafi etmemi gerekiyor."