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Çaldıran’da okullar tatil edildi

Çaldıran’da okullar tatil edildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 70 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ilçede, ilk ve orta dereceli okullar ise bugün için tatil edildi.

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