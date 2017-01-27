Bylock kullanan 1 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada Bylock kullandığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve 2017/4 nolu basın açıklamasına ek olarak ayrıca hakkında gözaltı işlemi uygulanan 1 kişi sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince üzerine atılı örgüt üyeliği suçundan dolayı tutuklanmıştır" denildi.