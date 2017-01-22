Buzcular nefes kesti

Erzurum'da yapılan ve 2 gün süren Artistik Paten ve Sürat Pateni yarışları izleyicileri büyüledi. EYOF öncesi prova niteliğini de taşıyan yarışları Federasyon Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ve yönetimi de full kadro izledi. Halk Oyunları ekibi buzda bar tuttu, hançer barı oynadı.

Artistik ve sürat patencileri, 2 gün süren gösterileri ile adeta nefes kesti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Paten ve Sürat Pateni test yarışları Erzurum'da yapıldı. Palandökende ki 2 binlik ve 500'lük Buz Paten Pistlerinde yapılan yarışmalar öncesi gerçekleşen açılış töreni renkli gösterilere sahne oldu. Türkiye'nin öde gelen minik ve yıldızlardan oluşan artistik patenciler ile sürat patenciler, buz üzerinde gösteri yaptılar. Kızlardan oluşan artistik patenciler, sempatik hareketleriyle de seyircilerden tam not aldılar. Erzurum Halk Oyunları Derneği Halk Oyunları ekibi, buz üzeride bar tuttu, hançer barı oynadılar. Özellikle eski barcı Hakkı Kasil, ilerleyen yaşına rağmen hançer barını oynarken seyirciden büyük alkış aldı. Dev bayrak ile buz pistine çıkan sporcular, seyirciyi selamladı. Çok sayıda izleyicinin de iştirak ettiği yarışmalar öncesindeki açılış töreninde konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, buz sporlarının gelişmekte olduğunu ifade ederek Erzurum'un bu konuda iddialı olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, yapılacak yarışların EYOF öncesi de bir prova olacağına dikkat çekti.

Erzurum'un yanı sıra, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir ve Ardahan'dan çok sayıda kulüp sporcunun katıldığı yarışlar da izleyicilerin beğenisini kazandı. Özellikle sürat pateninde minik ve yıldız sporcular, madalya için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Sporcular kadar veliler de kenardan ter döktüler. Yarışları Türkiye Buz Paten Federasyonu'na ait Buz TV naklen verdi.

Düzenlenen yarışlar için Erzurum'a gelen Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri de yarışları salonda gün boyu izlediler. Yönetim ayrıca, 17 maddeden oluşan gündemi de görüşmek üzere Palan Otelde toplantı gerçekleştirdi ve EYOF öncesi durum değerlendirmesi yaptı.

Yarışlar madalya törenleri ile son buldu.