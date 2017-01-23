Buz pateni pisti Süleymanpaşa’da hizmete girmeye hazırlanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, her kış olduğu gibi bu kış da bir ay süreyle buz pateni pistini faaliyete geçiriyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat herkesi buz pateni deneyimini yaşamaya davet etti.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin kış klasiği haline gelen buz pateni pisti, bu yarıyılda da öğrencilerin ve buz pateni yapmak isteyen Süleymanpaşalıların hizmetine sunuluyor. Yaklaşık bir ay boyunca hizmet verecek olan buz pistinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yine özel gösteriler sergilenecek. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği buz pistinde yarım saat için geçerli olacak tam bilet ücreti 8 TL, öğrenci bileti 5 TL ve Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri için 2,5 TL olarak belirlendi.

"Herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz"

Karne ve tatil sevinci yaşayan öğrencileri buz pateni yapmaya davet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Öğrencilerimize bir anlamda karne hediyesi olacak olan buz pateni etkinliğine tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Sadece öğrencilerimiz ve çocuklarımızı değil tüm vatandaşlarımızı buz pateni pistine bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Süleymanpaşa Otogarı yanında kurulan buz pistinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiği ve kısa süre içinde çevre düzenlemelerinin de sonlandırılıp buz pateni pistinin hizmete açılacağı belirtildi.