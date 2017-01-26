Büyükşehirli Gül, Türkiye üçüncüsü oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı tekvandocu Esra Gül, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Türkiye üçüncülüğü elde etti.

17-22 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün sporcusu Esra Gül Türkiye üçüncüsü oldu. 150 Kulüpten, bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonaya mavi beyazlılar sekiz sporcu ile katıldı. 49 kiloda mücadele eden Gül, güçlü rakiplerini geçerek bronz madalya kazandı. Esra Gül, müsabakanın ardından sevincini antrenörleri Cemal Temel ve Ali İhsan Tekin'le paylaştı.