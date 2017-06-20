Büyükşehir Karacabey’in yanında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ramazan ayında ilçelerde gerçekleştirilen iftar programları kapsamında Karacabey'de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman Karacabey'in yanında olduğunu söyledi.

Ramazan ayında ilçelerde vatandaşlarla iftar yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İlçede yoğun katılımla gerçekleştirilen iftarda, Başkan Altepe, orucunu vatandaşlarla birlikte açarak, "Karacabey'de aynı sofrada bir aradayız, burada çok güzel bir tablo var. Ramazan, rahmet ve bereket ayı, kardeşliklerin pekiştiği, dayanışmanın yaşandığı güzel ay. Ramazan'ı en iyi şekilde yaşıyoruz" dedi.

Başkan Altepe, Bursa'nın örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu dönem çalışma dönemi. Büyükşehir Belediyesi olarak kentte, her alanda çalışıyoruz. Yeni yapılan spor salonlarından altyapıya, üstyapıdan yollara kadar Karacabey'de hizmete devam ediyoruz. Karacabey'in kent merkezini gerçek değerine kavuşturan yatırımlardan köylere, okullardan kırsal hizmetlere kadar her alanda hizmetlerimizi sürdürüyor, üreticimizin yüzünün daha çok gülmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedef, daha çok üreten bir Karacabey"

Başkan Altepe, Karacabey'in günden güne geliştiğine değinerek, "Karacabey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi elbirliğiyle ilçede bugüne kadar yapılamayanları birer birer yapıyoruz. Şu ana kadar başlayan, devam eden yatırımlar 120 milyon TL'yi geçmiş. Sadece altyapıda 200 milyon TL ilave yatırım var. Daha çok üreten bir Karacabey için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçeye büyük katkıları olan Büyükşehir Belediyesi'nin Karacabey'in gelecek 50 yılına hitap eden altyapı yatırımlarını gerçekleştirdiğini vurguladı. Özkan, Karacabey'e hizmetlerinden dolayı Başkan Altepe'ye teşekkür etti. AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Bursa'nın değerine değer kattığını belirtti. Başkan Altepe, iftar sonrasında vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.