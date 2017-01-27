Büyükşehir Belediyesi’nden 300 minibüse denetim

Vatandaşların konforlu ve rahat yolculuk yapabilmesi için toplu ulaşım hizmeti veren 300 minibüste denetim yapan Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin sürekli yapılacağını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri, vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmeleri için toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda denetimleri sıklaştırdı. Kentteki minibüsleri Bağlar ilçesi Cemiloğlu ve Sezai Karakoç Caddesi, Sur ilçesi Dağkapı ve Balıkçılarbaşı ile Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki duraklarda denetleyen zabıta ekipleri, iki gün içinde kentteki 300 minibüsün denetimlerini tamamlayacak.

Minibüs şoförleri uyarıldı

Yapılan denetimlerde, araçların Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığı kontrol edildi. Minibüs şoförlerine ayakta yolcu alınmasının yasak olduğunu hatırlatan ekipler, araçlarda koltukların sayısı, camların sağlamlığı ve gereksiz yere asılan reklam tabelalarının tespitini yaptı. Ekipler, minibüslerde tespit edilen eksikliklerin 5 gün içinde giderilmemesi durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda şoförleri uyardı. Minibüsleri durdurarak denetleyen zabıta ekipleri, ayrıca minibüslerdeki yolculara, yolculuk esnasında herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu.