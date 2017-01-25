Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı ligde zor günler geçiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde zor günler geçiriyor.

Play off yarışını ligin ilk yarısındaki kötü karnesinden dolayı kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor galibiyeti unuttu.

4 haftalık mağlubiyet serisi yakalayan turuncu yeşilliler son galibiyetini 18 Aralık'ta Melikgazi'yi 3 - 0 yenerek almıştı. O tarihten bu yana kazanmayı unutan Malatya'nın filedeki temsilcileri, Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi ile oynayacağı maç iptal edilince sırasıyla, 1926 Bulancak'a 3 - 1, Niksar Belediyespor'a 3 - 2, Muş Solhanspor'a 3 - 2, 1920 Maraşspor'a 3 - 0 kaybetti. Topladığı 17 puanla 9. sıradaki yerini koruyan turuncu yeşilliler cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İlk kez yer aldığı ligde bu sezonu orta sıralarda bitirmeyi hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyespor, sezon başında kadrosunu ciddi takviyelerle güçlendirmişti.