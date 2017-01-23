Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosikletiyle Antalya'nın Kemer ilçesinde kaza yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş, hayatını kaybetti.

Kaza, Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 arkadaşıyla gezmek için Antalya'dan Kemer bölgesi tarafına giden Murat Ateş (33), dönüşe geçtikleri saat 16.00 sıralarında Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde 07 GKE 74 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Başında kask olduğu belirtilen Ateş, yoldan çıkıp kayalıklara çarparak ağır yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan Ateş, Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü görevini yapan Murat Ateş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Murat Ateş'in eşinin de 5 aylık hamile olduğu belirtildi. Ateş'in cenazesi bugün Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceki.