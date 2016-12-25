Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Yalova’da güldü
Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Büyükşehir Belediyesi Gaziantep...
Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Büyükşehir Belediyesi Gaziantep takımına 15 sayı farkla 73-58 mağlup oldu.
İlk çeyreği 20-13 üstün kapatan Gaziantep ekibi devre arasına da 37-29 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte farkı 19'a çıkartan Güneydoğu Anadolu ekibi skor tabelasında 58-37 üstünlük sağlarken, son çeyrekte YOSK farkı eritse de parkeden 73-58 mağlup ayrıldı.
Yalova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisinde Soner Toptaş 20, Ahmet Yamaç 19 ve Muhammet Bebe'nin 17 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Şansal Koç xx, Mehmet Geç xx, Yusuf Fakıoğlu xx
YOSK: Ahmet İkizoğlu x 8, Ahmet Mencik xx 9, Eyüp xx 8, Vlado Svraka xxx 24, Şuayip Kablan xx 6, Hamza x 3
Büyükşehir Belediyesi Gaziantep: Ahmet Yamaç xxx 19, Muhammet Bebe xxx 17, Mustafa Ok x 8, Samet Toptaş xxx 20, Malik Aydınlı xx 2, Bestami x 2, İsmail Mullahasanuşağı xx 3, Yasin Gül x 2
1. Periyot: 13-20 (Gaziantep lehine)
Devre arası: 29-37 (Gaziantep lehine)
3. Periyot: 37-58 (Gaziantep lehine)
5 Faul: Şuayip Kaplan (YOSK), Bestami Boz (Büyükşehir Belediyesi Gaziantep)
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