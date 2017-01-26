Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyelerinden Gölbaşı’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyeleri, CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına seçilen Bülent Elikesik ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, grup olarak hayırlı olsun dileklerinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu heyecanınız bitmeden daha uzun süreceğine inanıyoruz. Gölbaşı'ndaki partililerimiz güzel bir karar verdi. Bu karar doğrultusunda başarılı çalışmalarınızı bekliyoruz. Bizde büyükşehir grubu olarak her türlü katkı vermeye hazırız. Umuyoruz ve diliyoruz ki önümüzde ki süreçte Gölbaşı'nı almamız gerekiyor. Konum ve stratejik açıdan Gölbaşı bizim için gerçekten önemli" dedi.

"Ben inanıyorum ki böyle bir potansiyelin Gölbaşı'nda olduğuna inanıyorum" diyen Yılmazkaya, İlçe Başkanı Bülent Elikesik'e, "Sizde yıllardan beri Gölbaşı'na hizmet veriyorsunuz. Belediyedeki başarılı çalışmalarınızı takip ediyoruz ve görüyoruz. O yüzden şimdi de ilçe de başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "CHP'yi sadece genelde değil, yerelde de iktidara taşımak için çalışacağız. Ben değil, biz olarak çıktığımız bu yoldan hiç şaşmayacağız. Elimizden geldiği kadar antidemokratik anayasaya "hayır" çıkması için çabalayacağız. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Gölbaşı Belediyesine taşımak olacak" ifadesini kullandı.

Elikesik, ziyaret dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.