Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Birleşimi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık Ayı 3. Birleşimi yapıldı. Meclis toplantısında Su tüketimi olmayan su abonelerinden tahsil edilen "Katı Atık Ücreti"nin alınmaması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı. Yoklama ve açılışın ardından meclis gündeminde yer alan komisyon raporları görüşülerek meclisin onayına sunuldu. Meclis toplantısında su abonesi olan fakat su kullanmayan abonelerden alınan "Katı Atık Ücreti" konusu da görüşüldü. Toplantıda söz alan Tarife Komisyonu Başkanı Mehmet Birol Şahin, vatandaşların şikayeti ve 6 belediyenin önerisi ile konunun komisyonda görüşüldüğünü ifade etti.

Su kullanmayan aboneye "katı atık ücreti" yansıtılmayacak

İlçe belediyeleri tarafından belirlenen Katı Atık Ücreti'nin ilçe belediyelerine aktarılmak üzere su faturası ile tahsil edildiğini söyleyen Şahin, "Su tüketimi olmadığı okuma döneminde su faturasında su tüketimi bedeli, Çevre temizlik Vergisi, Atık Su Bedeli olmamasına rağmen "Katı Atık Ücreti" faturada yeralması hemşerilerimiz tarafından yoğun şikayete yol açtığı Komisyonumuzca gözlemlenmiştir. Keza su tüketimi olmayan bir mesken/işyerine katı atık (çöp) hizmeti verilmeyeceği, bu nedenle katı atık (çöp toplama) ücreti alınmaması adalet ve hakkaniyete uygun olacaktır. Bu itibarla su okuma döneminde su tüketimi olmayan mesken/işyerlerinden katı atık (çöp toplama) bedeli tahsil edilmemesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Şahin'in ardından meclisin onayına sunulan komisyon raporu kabul edildi. 2017 yılından itibaren su kullanmayan abonelerden Katı Atık Ücreti alınmayacak. Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Birleşimine; Genel Sekreter Osman Yenidoğan, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve daire başkanları katıldı.