Büyükşehir babaları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Babalar Günü'nde Aydın ve ilçelerinde babaları unutmadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Babalar Günü'nde Nazilli Uzun Çarşı'da çiçek dağıttı.

Her Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü Aydın genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir ekipleri Aydın'ın 17 ilçesinde olduğu gibi Nazilli'de babalara karanfil dağıttı. Nazillili babalara özel kutularda hazırlanmış lokum ve çeşitli hediyeler verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin anlamlı jesti ile çok mutlu olduklarını belirten Nazillili babalar, kendilerini unutmayan Başkan Çerçioğlu'na nazik davranışı nedeniyle teşekkür ettiler.