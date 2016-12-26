Allah’a çok şükür Konya’ya bereket yağdı.

Uzun yıllardır çektiğimiz kar özlemi birazcık da olsa gitti.

Şaka değil, Konya Ovası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Arazideki ekili alanlarda tohum çimlenme sıkıntısı yaşıyor, çiftçi kara kara düşünüyordu.

Sadece çiftçi mi?

Konya, tarıma dayalı sanayi üretimi ağırlıklı bir il olduğu için esnafı da, sanayicisi de, tüccarı da tedirgin bir bekleyiş içine girmişti.

Bir yanda yeraltı suyu sıkıntısı, diğer yanda yağışların iyice azalması ile tarımda rekoltenin çok düşük kalması.

Bu olumsuzluklardan dolayı köylerde arazide, merkezlerde de camilerde özellikle Cuma namazından sonra yağmur duası yapılıyordu.

Cenab-ı Allah ümmetin duasını kabul etti.

Çok şükür.

Kar yağışı ile hepimizi sevindirdi.

Kar bereketi şehir merkezinde yer yer çileye dönüştü.

Sabırlı olanlar geçiştirdi.

Rezil olanlar feryat etti.

Çünkü kar yağışının ilk saatlerinde ana yollarda bile ulaşım sorun olmaya başladı.

Eleştiriler Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yöneldi. Merkez ve taşra ilçelerde de durum farklı değildi.

İnsaflı olmak gerekirse Belediye başkanları tek başına kısa zamanda bu zor görevin üstesinden gelemez.

Ama, toplum ‘başkanı’ bilir.

Alt kademe toplumu ilgilendirmez.

Siyasetçi demiyor mu?

“Tokadı biz yiyoruz, kaymağı bürokrat” diye

Ereğli ile Yunak arası 350 kilometreye yakın bir mesafe. Sadece bu iki ara değil, Büyükşehir’in hizmetine Seydişehir ile Kulu, Taşkent ile Çeltik arası gibi onlarcası da dahil.

Bu mesafeleri ve mahalleleri düşünün.

Diğer ilçeler ve mahalleleri yazsam sayfalar yetmez.

O zaman her hizmet anlatıldığı gibi olmaz.

Çünkü ne iş makinası, ne de personel sayısı anlık hizmete yetişemez.

Her evin önüne bir temizlik aracı dünya da yok.

Bunu biliriz.

Ama Büyükşehir yasası çıktı mı?

Çıktı.

Alan büyük. Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki imkanlarla bu alanda hizmetler tam yapılamaz diye eleştiriler yapıldı mı?

Yapıldı.

İş başında olanlar bu eleştirileri maalesef ‘muhalif’ olarak değerlendirdi.

Her şeyi yaparız demenin bir karşılığı olmadığı böyle durumlarda görülür.

‘Özel Kalem’ başkanla görüştürmez.

Gelen talepten tabii ki başkanın haberi olmaz. Fen İşleri Müdürü ana caddenin hakkından gelemezse vatandaş feryat etmez mi?

Başkanla görüşmeyi engelleyen özel kalem sorumlusuna, ulaşamama ‘aferin’ takdiri mi veriyor acaba?

Büyükşehir denildi ise Fen İşleri Müdürü de Büyükşehir gibi düşünen ve çalışan olmalı.

Ana arterlerde sıkıntı yaşanmamasını idrak edecek kapasitede ve tecrübede olmalı.

Bizden hatırlatması.

Kar ve yağmur yağışı bol bir yıl geçiririz inşallah.

Haftaya görüşmek üzere Allaha emanet olun.