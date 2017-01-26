Büyükçekmece Belediyesi, yıkılma riski taşıyan minareyi yıktı

Büyükçekmece Belediyesi, ömrünü dolduran ve yıkılma tehlikesi arz eden Güzelce Yeni Camii'nin minaresini yıkıp yerine yenisini yapıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılacak yeni minarenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı. Büyükçekmece ilçesi, Güzelce Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin yıkılma tehdidi oluşturan minaresi Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım işlemi tamamlanan minarenin yerine yenisi inşa edilecek.

Kısa sürede yenisi yapılacak

Çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Güzelce Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin minaresinin ömrünü doldurduğunu ve cami cemaati için tehdit oluşturmaya başladığını belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz minarenin yıkım işlemini tamamladı. Yıkılan minarenin yerine en kısa sürede yenisi yapılarak hizmete açılacaktır" ifadelerini kullandı.