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Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu

Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu

Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu. Büyükanneye asgari ücretin yüzde 30’u verilecek. Bu tutar 420 liraya denk geliyor. Yaş sınırı 65 olacak. Bu kapsama 5-6 bin ailenin germesi bekleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükanneye verilecek maaşın ayrıntılarını açıkladı. 

Buna göre; annenin geliri 2 asgari ücreti geçemeyecek. 

*Büyükanne projesi 5 bin aile ile 3-4 farklı ilde uygulanacak

*Aylık değerlendirmeler yapılacak ve 1 yılın sonunda kalıcı olup olmayacağına karar verilecek

*Şubat ayı sonuna kadar talepler alınacak. 

*Mart ayı ise projenin başlama tarihi…

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