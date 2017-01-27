Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu
Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu. Büyükanneye asgari ücretin yüzde 30’u verilecek. Bu tutar 420 liraya denk geliyor. Yaş sınırı 65 olacak. Bu kapsama 5-6 bin ailenin germesi bekleniyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükanneye verilecek maaşın ayrıntılarını açıkladı.
Buna göre; annenin geliri 2 asgari ücreti geçemeyecek.
*Büyükanne projesi 5 bin aile ile 3-4 farklı ilde uygulanacak
*Aylık değerlendirmeler yapılacak ve 1 yılın sonunda kalıcı olup olmayacağına karar verilecek
*Şubat ayı sonuna kadar talepler alınacak.
*Mart ayı ise projenin başlama tarihi…
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