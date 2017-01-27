Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükanneye verilecek maaşın ayrıntılarını açıkladı.

Buna göre; annenin geliri 2 asgari ücreti geçemeyecek.

*Büyükanne projesi 5 bin aile ile 3-4 farklı ilde uygulanacak



*Aylık değerlendirmeler yapılacak ve 1 yılın sonunda kalıcı olup olmayacağına karar verilecek



*Şubat ayı sonuna kadar talepler alınacak.



*Mart ayı ise projenin başlama tarihi…