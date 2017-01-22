Gençlerbirliği yetkilileri tarafından 2012 yılında hazırlanan "Büyük Başkan İlhan Cavcav" belgeselinde Gençlerbirliği Başkanı Cavcav'ın hayatı anlatılıyor.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını anlatan "Büyük Başkan İlhan Cavcav" belgeseli, kulüp adına 2012 yılında Hakan Kaynar ve Ali Ekber Düzgün tarafından hazırlandı. Belgeselin yönetmeliğini ise Alper Tunga Özdemir yaptı.